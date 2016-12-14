Клопп сравнил игру своей команды с боксом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил футбол своей команды с боксом. По его словам, излишняя интенсивность игры не всегда идет на пользу.

– Мы не должны играть активнее других, не нанося соперникам при этом урона, – цитирует SPOX Клоппа. – "Барселона", например, заставляет соперника бегать за мячом. Мы же стараемся атаковать и бить по воротам. Когда это получается, команда расслабляется психологически и физически. Если боксер нанесет 100 ударов, но попадет только в 95 случаях, это его утомит. Но пять попавших в цель придадут ему энергии. То же самое касается и голов в футболе. Игроки должны ощущать, что их усилия не напрасны.