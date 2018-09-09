Клопп считает, что Джеррард отлично дебютировал в "Рейнджерс"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил работу возглавляющего "Рейнджерс" Стивена Джеррарда. По словам немца, у экс-игрока "красных" отличный дебют в команде.

- Я смотрел несколько матчей, потому что у Стиви играет три моих футболиста: двое арендованных и Флэнаган, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Джеррард преуспевает. Я не знаю, чего хотят поклонники "Рейнджерс", но начало было блестящим. "Рейнджерс" приближается к "Селтику". У них хорошая команда, им нужно совершенствоваться - вот и все.

38-летний англичанин заключил контракт с шотландским клубом 4 мая 2018 года. Ранее он возглавлял молодежную команду "Ливерпуля" U-19.