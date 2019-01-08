Клопп считает, что 16-летний Хувер хорошо сыграл с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Вулверхэмптоном" (1:2) в 1/32 финала Кубка Англии.

На шестой минуте игры травмированного Деяна Ловрена сменил 16-летний Ки-Джана Хувер.

- Я не знаю, что бы вы все сказали мне, если бы Ки-Джана вышел в стартовом составе, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Возможно, несколько умных людей сказали бы мне, что я не уважаю турнир или что-то в этом роде. Мы пытались сделать все, что могли. Конечно, с другой стороны, нет смысла ставить в состав 16-летнего парня, пока он не совсем готов. Но он вышел на поле и сыграл хорошо. Важно то, насколько ты готов, а не то, сколько тебе лет. Он провел хороший матч.

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