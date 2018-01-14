Клопп прервал серию Гвардьолы. "Ливерпуль" в безумном матче победил "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Сити" (4:3).

В составе "красных" отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберту Фирмину, Садио Мане и Мохамед Салах, у "горожан" голы на счету Лероя Сане, Бернарду Силвы и Илкай Гюндоган.

Команда Хосепа Гвардьолы потерпела первое поражение в премьер-лиге и второе в сезоне.

"Ливерпуль" поднялся на третье место в турнирной таблице, у команды Юргена Клоппа 47 очков – столько же у "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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23-й тур

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 4:3 (1:1)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9 (1:0). Сане, 40 (1:1). Роберту Фирмину, 59 (2:1). Мане, 61 (3:1). Салах, 68 (4:1). Бернарду Силва, 84 (4:2). Гюндоган, 90+1 (4:3).

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Вайналдум, Эмре Джан (Милнер, 79), Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Роберту Фирмину, Мане (Клаван, 90+4).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф (Данилу, 31), Фернандинью, Де Брейне, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Агуэро, Сане.

Предупреждения: Роберту Фирмину, 60. Отаменди, 65. Стерлинг, 69. Фернандинью, 72. Милнер, 90+4.

Судья: Марринер.

14 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" //

Турнирная таблица чемпионата Англии