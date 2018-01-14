Клопп прервал серию Гвардьолы. "Ливерпуль" в безумном матче победил "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Сити" (4:3).
В составе "красных" отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберту Фирмину, Садио Мане и Мохамед Салах, у "горожан" голы на счету Лероя Сане, Бернарду Силвы и Илкай Гюндоган.
Команда Хосепа Гвардьолы потерпела первое поражение в премьер-лиге и второе в сезоне.
"Ливерпуль" поднялся на третье место в турнирной таблице, у команды Юргена Клоппа 47 очков – столько же у "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 4:3 (1:1)
Голы: Окслейд-Чемберлен, 9 (1:0). Сане, 40 (1:1). Роберту Фирмину, 59 (2:1). Мане, 61 (3:1). Салах, 68 (4:1). Бернарду Силва, 84 (4:2). Гюндоган, 90+1 (4:3).
"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Вайналдум, Эмре Джан (Милнер, 79), Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Роберту Фирмину, Мане (Клаван, 90+4).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф (Данилу, 31), Фернандинью, Де Брейне, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Агуэро, Сане.
Предупреждения: Роберту Фирмину, 60. Отаменди, 65. Стерлинг, 69. Фернандинью, 72. Милнер, 90+4.
Судья: Марринер.
14 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" //
Турнирная таблица чемпионата Англии
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Ливерпуль
- Хосеп Гвардьола
- Юрген Клопп
- Мохамед Салах
- Лерой Сане
- Бернарду Силва
- Садио Мане
- Роберту Фирмину
- Алекс Окслейд-Чемберлен
ЖарКонь
Logva******* Зенит накрячил бы этот Ливер в тренировочном режиме
00:14
ЗЮК~
Сквайер Треллони,ну ты и ... неумный.Что ты там вставлял Европе?Какой БАМ ты строил?А у нас скольким семьям всё принадлежит?Кто такие саксы?
23:52 14 января
Сквайер Треллони
Оргазм вротердамский Конечно мы вата,только эта вата уже много лет вставляла пиздячек всей просветлённой еуропе.За какие деньги построены наши стадионы это наше личное дело,а не минетчика как ты,мы БАМ строили,мы всю страну после войны отстроили заново,а когда пиндосы учат нас как жить и такие вроде тебя пиндолизы то забывают,что в пиндостане всё принадлежит десятке семей,а когда саксы нас учат толерастии то забывают кто неграми и не только два века торговал,а особенно когда в стране на три буквы магазины,автобусы,рестораны были только для белых и теперь эти твари учат нас быть толерантнее,надеюсь их всех в скором поставят раком как турки немок в Кёльне на Рожденство!
23:18 14 января
crazysun78
Эразм Роттердамский, ну то что ты не смотришь ложь по рф-тв это понятно и обьяснимо... Но зачем ты сегодня, с*ка, отвлекся от светоча истины и рупора правды канала навального... для еще не окрепших и уже потерянных умов... вот это загадка... не достреляли вас в 30-х...
23:08 14 января
inspire
потерли все таки ... да и хсв ...
23:07 14 января
inspire
модеры, я прошу .... не трите мой предыдущий каммент ...
22:37 14 января
Bossonn
Маразм из ВРоттердама. Если ты такой "умный" иди и общайся с "умными". Не надо с нами. Мы типа "вата" и все такое. Не позорься тут, иди своей дорогой блаженный ты наш.)))
22:30 14 января
Солёный
вояка ... только с воротчиками там не очень, в этой первой пятерке... вот и сегодня два чудика в рамке играли....
22:16 14 января
Эразм Роттердамский
Molochnik1972 Частично согласен с вами .Однако....Полагаю,что всё это звенья одной цепи, а если учесть,что спорт превратился в составляющую политики, то - тем более. Вата не может понять,что тотальная ложь с экранов ТВ,обман и грубые извращения правды, подмена понятий, могли ( и то с натяжкой) работать при большевиках,т.к. не было других источников информации , а за правду был выстрел в затылок.Сейчас в этой стране настолько всё лживо, а из людей настолько вытащили лишь одну субстанцию-дерьмо,что читать тут этих убогих просто дико.Я не смотрю РФ-ТВ,но если вдруг включаю- у меня волосы дыбом встают.Если здесь на форуме эти барабашки-баламошки просто лгут, это понять еще можно.Но если действительно не понимают...., то это уже вовсе не люди.И даже не животные.Те-умнее.
22:15 14 января
вояка
Все серии когда-то завершаются .... и положительные и отрицательные. Ну и конечно же уровень игры, накала страстей .... круче вряд ли где есть сегодня. Да в общем-то АПЛ сегодня это сильнейшая лига .... можно сказать что в первой пятёрке команд лиги играют самые сильные игроки ... ну разве что нет леонеля с криштиану, а так-то все остальные в англии; может и неймар скоро там же будет.
22:03 14 января
баламошка
Я всегда говорил,что дураку лучше молчать....,может сойти за умного.//////////Не много ли гордыни, Маразм? Ведь эта фраза не твоя. Вон, иди лучше с Молочником общайся, чувствую, шта у вас сегодня шабаш намечается)
22:02 14 января
Эразм Роттердамский
баламошка Для того,чтобы иметь идейных врагов, нужно иметь идею.Блины с лопаты,петухи из говна,коровьи лепешки,подмена мочи ФСБ,коррупция и воровство в рашке в качестве идеи-мысль интересная.Для дебилов.Хорошо,что вы это написали.Я всегда говорил,что дураку лучше молчать....,может сойти за умного.
21:58 14 января
Molochnik1972
Эразм Роттердамский --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приятно почитать, полностью согласен, но здесь особо не к месту
21:55 14 января
баламошка
Пёс Гвардьола сдулся, надо менять/////////На Лёньку.
21:52 14 января
баламошка
Хотя стоп, Эразм, я придумал. Можно же копипастить!) Открываешь 10 вкладок с различными сайтами и копипастишь в каждый то же, что и в СЭ фигачишь. Делюсь идей бесплатно) Нам, троллям, для идейных врагов ничего не жалко) Долой вату, да здравствуют пиндосы!)
21:52 14 января
Пёс
Гвардьола сдулся, надо менять
21:49 14 января
баламошка
Эразм Роттердамский был просветителем, гуманистом, христианином. Таким он остался и поныне) Иди уже свети своими коричневыми лучиками истиной пиндосной веры на спортсе) Там число твоих будущих адептов может измеряться миллиардами. Тут бумагу зря мараешь)
21:43 14 января
баламошка
Кстати, можете не сомневаться, что еретик Маразм написал "Господи" с маленькой буквы сознательно. Зуб даю)
21:35 14 января
Эразм Роттердамский
Смешно читать как убогие из страны убогого ногомяча дают оценку английской премьер-лиги.Страны,где конченные неудачники из русского чемпа каждый год становятся диким посмешищем на полях Европы.И это быдло еще и пишет ? Чудны, господи, дела твои.
21:33 14 января
Солёный
Воротчики у обеих комнад - "огонь"... )))))))
21:30 14 января
mishel1983
Клопп-молочинка,матч-с перчинкой!)
21:27 14 января
inspire
Ливер!!! you'll never walk alone !!!!
21:14 14 января
Эразм Роттердамский
Холопы из бензоколонки,это вам не смоловы-кокорины-васины.Это футболисты высшего уровня.Больше воруйте на трансферах,лгите ,стучите беззубыми челюстями, стройте стадионы Зенита за 2 млрд.баксов,молитесь на Путю и подменяйте мочу в пробах на допинг! И будет вам счастье.Учитывая ,что скоро власть вам отключит интернет, пользуйтесь моментом,убогие.
21:12 14 января
Logva
вот зачем ставить на матч комментатора который откровенно болеет за одну из команд???этот клоун Жора Чердак теперь всем пытается доказать что поросята получили 0-7 от лучшей команды мира!?мы то знаем что это всего лишь четвертая команда Англии!!!впечатление от матча испортил своими воплями у микрофона
21:02 14 января
KGAM
пошливы, пригорело ? Потушись.
21:02 14 января
Хрю-хрю
По сравнению с Российским чемпионатом уровень и скорости просто космические. Ливерпуль может далеко пройти в ЛЧ, было бы неплохо.
21:01 14 января
zoostation
Хороший лигочемпионский такой матч!
21:01 14 января
fas163
норм зажгли
21:00 14 января
Stevie G 8
С победой! ЮНВА. П.С. Этот мертвый Ливерпуль мог и еще за шкирку накидать.
20:58 14 января
Бней Иегуда
Не исключено, что была репетиция финала ЛЧ.) Английские топ-клубы на данный момент сильнейшие в мире.)
20:57 14 января