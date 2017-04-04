Клопп подтвердил, что Мане может пропустить остаток сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил информацию о том, что вингер Садио Мане из-за травмы может больше не сыграть в этом сезоне. Тем не менее, немецкий специалист сохраняет спокойствие, так как Дэниэл Старридж готов выходить на поле.

- К сожалению, возможно, что сезон для Мане закончен, но почему я должен говорить об этом сейчас? - цитирует BBC Клоппа. - Старридж вернулся в строй и готов играть. Это хорошие новости. Конечно, несколько ключевых игроков недоступны, но у нас есть 11 человек для стартового состава, поэтому все в порядке. "Ливерпуль" в хорошей ситуации, у нас 59 очков, и я хочу это использовать. Наступает заключительная часть сезона. Мы должны думать о защите, делая жизнь трудной всем нашим соперникам.