15:39 | Футбол — Англия

Клопп оштрафован за поведение во время матча с "Эвертоном"

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Главный тренер "Ливерпуля"  Юрген Клопп, который эмоционально отреагировал на гол Дивока Ориги в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:0), оштрафован на 9 тысяч евро, информирует The Times. 

Также тренера предупредили, что в случае повторения подобного, последуют более суровые санкции.

Напомним, что "красные" забили победный мяч на шестой добавленной минуте и сохранили двухочковое отставание от лидера таблицы "Манчестер Сити". После гола Ориги Клопп выбежал на поле и обнял игрока.

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