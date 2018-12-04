Клопп оштрафован за поведение во время матча с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который эмоционально отреагировал на гол Дивока Ориги в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:0), оштрафован на 9 тысяч евро, информирует The Times.

Также тренера предупредили, что в случае повторения подобного, последуют более суровые санкции.

Напомним, что "красные" забили победный мяч на шестой добавленной минуте и сохранили двухочковое отставание от лидера таблицы "Манчестер Сити". После гола Ориги Клопп выбежал на поле и обнял игрока.

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