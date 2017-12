Клопп - об ошибке Матипа: "Не думаю, что ребята нервничали из-за перехода ван Дейка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Лестером" (2:1) не стал связывать результативную ошибку защитника Жоэля Матипа из-за перехода Вирджила ван Дейка. Напомним, голландец на этой неделе подписал контракт с "красными", сумма сделки составила порядка 85 миллионов евро.

- Хорошие игроки всегда будут конкурировать друг с другом за место в составе, - цитирует Four four two Клоппа. - Это часть футбола. Мы не можем провести сезон с двумя защитниками и надеяться на то, что ничего не произойдет. Лучше иметь трех игроков на одну позицию, а четырех - еще лучше.

Такой клуб, как "Ливерпуль", должен реагировать на ситуацию, когда некоторые игроки находятся не в оптимальной форме или травмированы. Мы отреагировали. Не думаю, что парни нервничали из-за перехода ван Дейка. Я рад тому, как развиваются мои футболисты. Нам надо соперничать с лучшими клубами мира. "Ливерпулю" необходим состав, который был бы готов к новым свершениям. Мы идем в этом направлении шаг за шагом.