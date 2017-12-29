Клопп - о трансферах: "За последние месяцы в футболе произошли большие изменения"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что трансферный рынок в последнее время имеет другие реалии. Напомним, вчера "красные" подписали контракт с защитником "Саутгемптона" Вирджилом ван Дейком.

– Последние полгода изменили практически все, мы не можем на это повлиять, – цитирует ESPN Клоппа. – Не каждый клуб сможет вести себя таким образом на трансферном рынке. Но те клубы, что способны на это, будут делать это и в будущем.