Клопп - о трансферах: "За последние месяцы в футболе произошли большие изменения"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что трансферный рынок в последнее время имеет другие реалии. Напомним, вчера "красные" подписали контракт с защитником "Саутгемптона" Вирджилом ван Дейком.
– Последние полгода изменили практически все, мы не можем на это повлиять, – цитирует ESPN Клоппа. – Не каждый клуб сможет вести себя таким образом на трансферном рынке. Но те клубы, что способны на это, будут делать это и в будущем.
Если есть желание подписать футболиста, то цена – последнее, о чем я думаю. Дело вовсе не в том, что мне нравится разбрасываться деньгами. Дело лишь в том, что мы думаем о футболисте. Вам озвучивают стоимость игрока, вы можете принять ее или не принимать. За последние месяцы и годы в футболе произошли большие изменения. Мы должны приспособиться к ним.