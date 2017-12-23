Клопп - о том, что бросил бутылку в матче против "Арсенала": "Иногда я реагирую странно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:3) извинился перед болельщиками соперника за то, что бросил бутылку во время встречи. Специалист так эмоционально отреагировал на гол нападающего Роберту Фирмину на 71-й минуте.

– Я был очень рад, но довольно в агрессивном стиле. Я извинился перед болельщиками "Арсенала", – приводит Daily Mail слова Клоппа. – Однако если бы они извинились передо мной за все, что говорили про меня, это было заняло намного больше времени.

Иногда я реагирую довольно странно. Может быть, это было не хорошо. Арбитр сказал мне об этом. Но я забрал бутылку, так что ничего страшного.

Я не рад этому моменту, но я подумал, что это меньшее, чего мы были достойны. Так я чувствовал себя в тот момент.

Отметим, что "Ливерпуль" вел в счете 0:2, однако затем пропустил 3 мяча подряд. Фирмину на 71-й минуте установил окончательный счет в матче – 3:3.