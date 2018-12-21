Клопп - о "Манчестер Сити": "Они действующие чемпионы и до сих пор играют как чемпионы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в адрес действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити". "Красные", набрав 47 очков, закрепились на первой строчке турнирной таблицы. Преимущество команды над идущими вторыми горожанами составляет одно очко.

- Будучи полностью нейтральным, я смотрю и говорю:" Да, команда, которую нужно побеждать, очевидно, "Сити", - приводит Goal слова Клоппа. - Честно говоря, я так не думаю о нас, потому что вижу нашу команду каждый день, каждую неделю. Я должен уважать "Сити", они очень, очень, очень хороши. Они в прошлом году получили 100 очков и до сих пор остаются в этом режиме.

Они действующие чемпионы и до сих пор играют как чемпионы. Желание, которое я вижу у "Сити" после того, они были чемпионами в прошлом году, думаю, особенное. Мы все претенденты. Поэтому мы должны концентрироваться на каждой игре и не принимать результат как должное.

Отметим, что мерсисайдский клуб не проиграл ни одной встречи с начала этого турнира: "красные" победили в 14 встречах, а еще в трех сыграли вничью.

"Ливерпуль" в третий раз в истории не проигрывает в 17 стартовых турах чемпионата Англии. Такой же результат мерсисайдцы показали в сезоне-1949/50 (тогда они заняли 8-е место), а также в сезоне-1987/88 (стали чемпионами).

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