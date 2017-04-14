10:23 | ФУТБОЛ — Англия

Клопп не стал отвечать на вопрос о будущем Старриджа

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что текущий сезон складывается для нападающего Даниэла Старриджа очень тяжело. Англичанин принял участие лишь в 15 матчах чемпионата страны, поскольку регулярно травмирован.

– Будущее Старриджа? Дело в том, что этот сезон получается для него непростым, – цитирует Goal.com Клоппа. – Впереди шесть игр чемпионата, и Даниэл в строю. Рад, что у него будет шанс себя проявить. Но о составе команды на следующий сезон мы сейчас не думаем.

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