Клопп не стал обвинять Миньоле в пропущенном голе от Джаки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал обвинять вратаря Симона Миньоле в пропущенном голе от хавбека "Арсенала" Гранита Джаки. По ходу встречи "канониры" проигрывали со счетом 0:2, однако сумели забить сопернику три мяча за пять минут второго тайма. Встреча завершилась со счетом 3:3.
- Он недооценил удар, - цитирует DAily Mail Клоппа. - Вторая рука могла ему помочь отразить этот удар, но мы имеем то, что имеем. Мы могли забивать около пяти мячей до пропущенного гола. Это странно.
Защита - это командная вещь. Сегодня мы допустили индивидуальные ошибки, и это не есть хорошо. Моя задача - думать об играх, и это была победная игра. Каждый раз, когда мы играем вничью, мы выглядим лучше. Нам надо взять за основу то, что у нас получается, но при этом надо устранять недостатки.
56-я минута, 2:2 - Джака pic.twitter.com/5L8w9EocMt– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.