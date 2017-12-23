Клопп не стал обвинять Миньоле в пропущенном голе от Джаки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал обвинять вратаря Симона Миньоле в пропущенном голе от хавбека "Арсенала" Гранита Джаки. По ходу встречи "канониры" проигрывали со счетом 0:2, однако сумели забить сопернику три мяча за пять минут второго тайма. Встреча завершилась со счетом 3:3.

- Он недооценил удар, - цитирует DAily Mail Клоппа. - Вторая рука могла ему помочь отразить этот удар, но мы имеем то, что имеем. Мы могли забивать около пяти мячей до пропущенного гола. Это странно.