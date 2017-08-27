Клопп не поставил Миньоле в стартовый состав "Ливерпуля" на матч с "Арсеналом"

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Арсенал". Отметим, что место в воротах "красных" займет Лорис Кариус, а не Симон Миньоле.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмину, Мане.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Езил, Санчес, Уэлбек.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" пройдет сегодня, 27 августа, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.