Клопп не исключил возвращения Сако в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что защитник Мамаду Сако, который перешел в "Кристал Пэлас" на правах аренды, еще может получить шанс в его команде. Француз проведет в Лондоне остаток этого сезона.

- Если бы я захотел дать совет Сако, то сделал бы это лично, а не перед камерами, - приводит ВВС слова Клоппа. - Не знаю, за полгода может все поменяться. Он должен сконцентрироваться на работе в "Кристал Пэлас", а мы - на своей. Он все еще на контракте в "Ливерпуле".

Напомним, из-за конфликта с Клоппом Сако ни разу не выходил на поле в составе первой команды с апреля прошлого года. В текущем сезоне на счету французского защитника 5 матчей и 1 гол за молодежную команду "Ливерпуля".