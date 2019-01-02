Клопп назвал "Манчестер Сити" лучшей командой в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире. Немецкий специалист также добавил, что предстоящая встреча будет игрой за 6 очков.

- Нас ожидает сложный матч, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo. - "Манчестер Сити" - очень сильная команда, которую возглавляет выдающийся тренер. Мы должны быть смелыми и выйти на эту игру с желанием победить. Мое мнение таково: "Манчестер Сити" является лучшей командой в мире.

Нам предстоит очень важная игра. Это будет матч за 6 очков. Соперник будет мотивирован на 100 процентов, и мы должны быть к этому готовы.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на 3-й строчке.

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