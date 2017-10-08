Клопп настоял на увольнении главного физиотерапевта "Ливерпуля"?

Главный физиотерапевт "Ливерпуля" Энди Реншоу был уволен по инициативе наставника команды Юргена Клоппа, сообщает The Telegraph. Специалист отдела физиотерапии работал в стане мерсисайдцев 15 месяцев. Имя сменщика Рэншоу пока не определено.

– Я приступил к работе в июле прошлого года. За этот период мы смогли снизить количество бесконтактных травм на 63 процента, – отметил бывший физиотерапевт "Ливерпуля". – В сезоне-2015/16 их было 17, а в прошлом – 3.

В этом сезоне "Ливерпуль" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.

Напомним, мерсисайдцы – соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами, прошедшая в сентябре в Москве, завершилась вничью – 1:1. Ответная игра состоится в Ливерпуле 6 декабря.