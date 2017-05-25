Клопп надеется на скорые трансферы "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что надеется поскорее заполучить новичков на трансферном рынке. По информации СМИ, Клопп желает пригласить на "Энфилд" сразу пять новых игроков.

– Я бы хотел, чтобы трансферы состоялись к завтрашнему дню, но, к сожалению, этого не будет, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Лучше заполучить новичков к началу предсезонной подготовки, но я не уверен, что это получится сделать. С разными игроками возникают свои сложности, поэтому посмотрим.

Это не такая большая проблема, потому что все знают, что у нас по-настоящему сильная команда, когда все находятся в форме. Это означает, что мы можем начать подготовку с имеющимися игроками. Несмотря на это, я бы хотел заполучить новичков поскорее.