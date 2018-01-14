Клопп на пресс-конференции назвал свое любимое пирожное

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на один из самых неожиданных вопросов на пресс-конференции после победы над "Манчестер Сити" (4:3) в матче чемпионата Англии. Специалист пытался ответить на вопрос о тактике, как внезапно кто-то спросил его: "Ваше любимое пирожное?"

- Интересный вопрос... Клубничное пирожное, - не растерялся Клопп.

- А что насчет вишневого бейквелла (классический британский пирог. - Прим. "СЭ")?

- Что?

- Манчестерский пирог с заварным кремом.

- Простите, мой английский недостаточно хорош.