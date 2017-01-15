Клопп и Моуринью устроили перепалку в конце матча "МЮ" – "Ливерпуль"

Главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Юрген Клопп и Жозе Моуринью устроили перепалку по ходу матча 21-го тура чемпионата Англии (1:1). Эпизод произошел в компенсированное время второго тайма.

Стычку спровоцировало столкновение Андера Эрреры и Роберту Фирмину в центре поля. Немец размахивал руками и что-то кричал, а португалец саркастически улыбался, пытаясь уладить конфликт. Не вышло: после финального свистка главный тренер "Ливерпуля" показательно небрежно подал руку Моуринью.