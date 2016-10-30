22:38 | ФУТБОЛ — Англия

Клод Пюэль: "Я разочарован, "Саутгемптон" показал хорошую игру"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после матча 10-го тура премьер-лиги против "Челси" (0:2) отметил, что его команда показала хорошую игру в первом тайме. По словам тренера, на результат повлиял быстрый гол лондонцев.

- Мы играли очень хорошо в первом тайме, - приводит ВВС слова Конте. - Создали много возможностей у ворот соперника. Но трудно играть против команды, которая забивает через несколько минут после начала. Тогда соперник может действовать от обороны и воспользоваться контратками. Сложно найти правильное решение в такой ситуации. Я разочарован, потому что мы показали хороший футбол. 

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