10:46 26 января | ФУТБОЛ — Англия

Клод Пюэль: "Вторая победа над "Ливерпулем" - это фантастика"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль назвал фантастикой победу над "Ливерпулем" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0). Также он заявил, что его команда намерена выиграть трофей. В финале "Саутгемптон" сыграет на "Уэмбли" с "Халл Сити" или "Манчестер Юнайтед".

- Это фантастика для всей команды и хорошее вознаграждение за напряженную работу, - цитирует BBC Пюэля. - Было трудно добиться этой возможности сыграть в финале на "Уэмбли". В двух играх мы заслужили победы. Мы были фантастическими в первом матче у себя дома, и сегодня вечером у нас были шансы в первом тайме. Во втором тайме было трудно, но теперь впереди у нас "Уэмбли". Мы собираемся не только участвовать в финале, но и выиграть этот Кубок.

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Материалы REN-TV

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