Клод Пюэль: "В январе поймем, что "Лестер" будет делать с игроками"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль отметил, что все игроки команды в январе получат игровую практику. Специалист считает, что нужно давать возможность каждому, чтобы сделать соответствующие выводы перед трансферным окном. Ранее сообщалось, что экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса может покинуть "лис" этой зимой.

– Некоторые игроки в команде молоды, они смотрят матчи со скамейки запасных, но в ближайших матчах у них будет возможность проявить себя, – цитирует The Sun Пюэля. – Очень важно поддерживать их позитивный настрой, важно давать им шанс работать на поле. Те же игроки, которые не играют с основой, получают игровую практику в матчах молодежных команд. Они сосредоточены на тренировках и все равно поддерживают свою форму, настоящие профессионалы.

После игр в декабре мы, конечно, найдем игровое время для каждого. И тогда уже поймем, что будем делать с различными игроками. Но сейчас я доволен тем, как работает моя команда.

"Лестер" после 12-го тура премьер-лиги занимает 12-е место. В активе команды 13 очков.