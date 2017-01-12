Клод Пюэль: "У "Ливерпуля" был за матч всего один момент"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) заявил, что у соперника за всю игру был один момент. Также он отметил важность победы с психологической точки зрения.

- "Ливерпуль" имел только один шанс за всю игру, - цитирует BBC Пюэля. - Нам не повезло в концовке, потому что мы знаем, что ответный поединок будет очень сложным. Кубок лиги является захватывающим турниром, но сейчас важно сохранить хорошую концентрацию перед матчами премьер-лиги. Мы проиграли три игры, поэтому важно получить хорошую реакцию после победы сегодня.