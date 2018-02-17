Клод Пюэль: "Самое главное, что фанаты поддерживали Махреза"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после победы после победы над "Шеффилд Юнайтед" в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0) отметил, что полузащитник Рияд Махрез получил поддержку фанатов, что важно. Алжирец вернулся в стартовый состав после конфликта с руководством клуба из-за желания покинуть команду и отметился голевой передачей.

- Самое главное, что фанаты поддерживали Махреза, и когда я его заменил, то у болельщиков было хорошее настроение, - цитирует BBC Пюэля. - Важно оставаться едиными с фанатами, это хорошо, и мы можем двигаться дальше. Теперь у нас впереди две домашние игры в премьер-лиге, и важно получить поддержку болельщиков. Нам нужна уверенность в премьер-лиге.