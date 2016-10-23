18:15 | ФУТБОЛ — Англия

Клод Пюэль: "Очень доволен игрой "Саутгемптона" с "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после ничьей с "Манчестер Сити" в матче 9-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что остался доволен действиями своих подопечных. По словам Пюэля, его подопечные проявили командный дух.

– Мы можем быть довольны тем, что набрали одно очко, мы играли против очень хорошей команды, важно было сохранить структуру игры, – приводит BBC слова Пюэля. – Мы использовали свой шанс и забили, после чего хорошо оборонялись.

Мои ребята всего два дня назад играли в Лиге Европы, были уставшими, но проявили командный дух.

В конце встречи было очень тяжело обороняться, но я очень доволен.

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