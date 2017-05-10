Клод Пюэль: "Надеюсь, ван Дейк останется в "Саутгемптоне"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль надеется, что защитник Виргил ван Дейк останется в команде. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к голландцу со стороны "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и других топ-клубов Европы.

– Ван Дейк – наш капитан, и я уже говорил, что он важен для "Саутгемптона", – цитирует BBC Пюэля. – У него есть лидерские качества, он фантастический игрок. Для нас, конечно, важно дождаться начала следующего сезона, чтобы увидеть его на поле в футболке "Саутгемптона". У него длительный контракт, и руководство хочет его сохранить.