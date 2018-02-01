Клод Пюэль: "Надеюсь, что Махрез скоро вернется и будет играть за "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль подчеркнул, что поведение полузащитника Рияда Махреза не сказалось на игре команды в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:2).

Хавбек не прибыл в расположение команды перед матчем. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Манчестер Сити".

– Это нас не отвлекало. Мы не ищем оправданий, – приводит Sky Sports слова Пюэля. – Мы еще увидимся с Махрезом. Надеюсь, что он скоро вернется и будет играть за "Лестер" с улыбкой на лице.

Махрез разочарован тем, что "Лестер" не отпустил его в Манчестер Сити"