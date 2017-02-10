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Клод Пюэль: "Касерес интересен "Саутгемптону", но контракт еще не подписан"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль подтвердил информацию о том, что в ближайшее время защитник Мартин Касерес может присоединиться к команде. Летом 2016 года игрок стал свободным агентом, но так и не смог найти себе новый клуб. 

- В ближайшие дни мы увидим, может ли игрок принести пользу команде, и если так, он подпишет контракт, - цитирует Sky Sports Пюэля. - Он является игроком международного уровня. Его качества и дух могут быть полезны. На данный момент приоритетом является подписание с ним соглашения, но это еще не свершившийся факт.

Напомним, Касерес также вел переговоры с "Миланом", но клуб отказался подписывать игрока из-за его высоких финансовых требований. Ранее сообщалось, что Касересом также интересуется "Локомотив"

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Материалы REN-TV

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