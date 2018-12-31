Клод Макелеле: "Празднование голов Погба выглядит как неуважение к сопернику"

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал соотечественника Поля Погба за манеру празднования гола. По словам Макелеле, хавбек "Манчестер Юнайтед" проявляет неуважение к соперникам.

- Есть пример Тьерри Анри, - цитирует Daily Mirror Макелеле. - Когда он забивал голы, все думали: "Какого черта, много голов, и он никогда не радуется?". Я однажды спросил Тьерри: "Почему?". Он ответил: "Я так отмечаю мои голы. Я знаю, людям это не нравится, но мне нравится, я не могу изменить это.

Поведение Погба выглядит как неуважение к сопернику, понимаете? Это раздражает. Если бы я противостоял Погба, я бы сказал ему: "Послушай, делай это в раздевалке, а не сейчас. Это раздражает.