Клод Макелеле: "Мне нравится Канте, но вряд ли он меня переплюнет"

Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле признался, что считает хавбека Н'Голо Канте лучшим из ныне играющих футболистов, которые похожи на него. По словам француза, 25-летнему игроку еще нужно время, чтобы больше узнать об игре на этой позиции.

- На этой позиции трудно играть, - цитирует пресс-служба УЕФА Макелеле. - Вам нужны лидерские качества. Вы должны взаимодействовать с партнерами по полузащите, нужно понимать друг друга. Мне нравится Н'Голо Канте, но не знаю, станет ли он играть лучше, чем я. Ему необходимо время, чтобы узнать больше об игре на данной позиции. Это молодой игрок, который мне нравится, но вряд ли он меня переплюнет!