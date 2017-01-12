Клеверли продолжит карьеру в "Уотфорде"?

Полузащитник "Эвертона" Том Клеверли может покинуть мерсисайдскую команду и перейти в "Уотфорд", сообщает Sky Sports. По информации издания, руководители обоих клубов договорилось об аренде 27-летнего хавбека до конца сезона-2016/17. Ожидается, что сегодня игрок пройдет медобследование в новой команде.

Сообщается, что у "Уотфорда" будет возможность выкупить права на футболиста, контракт которого с "ирисками" истекает летом 2020 года. Клеверли оценивается в 7,6 миллионов фунтов.



В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел в составе "Эвертона" 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.