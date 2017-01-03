Клемент официально возглавил "Суонси"

"Суонси" на своем сайте объявил о назначении на пост главного тренера Пола Клемента. 44-летний специалист ранее работал помощником Карло Анчелотти в "Баварии". Контракт с англичанином рассчитан на два с половиной года. Клемент будет руководить командой уже сегодня в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

– Я рад быть здесь, – цитирует сайт "Суонси" Клемента. – У меня была недолгая карьера главного тренера в "Дерби" и там я наслаждался своей работой. Я работал ассистентом в "Баварии", но очень хотел вновь самостоятельно руководить командой. Надеюсь, что моя философия будет идти рука об руку с клубом.

Посмотрим на потенциал игроков, прежде чем я буду говорить с владельцами об усилении в январе. Главная задача – улучшить положение команды и нам придется обратить внимание на оборону. "Суонси" пропустил очень много голов и это серьезная проблема.