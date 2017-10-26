Клемент не собирается быть помощником Анчелотти в "Эвертоне"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент исключил возможность снова поработать с Карло Анчелотти, который может возглавить "Эвертон". Некоторые издания написали, что итальянец пригласит Клемента в свой штаб помощником.

- Меня это совсем не интересует, – цитирует Sky Sport Клемента. - Мне очень нравится работать в "Суонси", я нахожусь в хорошем клубе. Это серьезный вызов, я наслаждаюсь им, и у меня нет никаких планов идти в другие команды. Что касается Карло Анчелотти, я не разговаривал с ним больше недели, поэтому я ничего не знаю об этой ситуации.