Клаудио Раньери: "Я верю в своих игроков"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что продолжает верить в своих футболистов, несмотря на последние неудачи. Действующие чемпионы Англии на данный момент идут 16-ми в турнирной таблице, в 1 очке от зоны вылета.

- Сейчас все идет не так, - цитирует Sky Sports Раньери. - Нужно выбирать: если ты неудачник, то можешь сказать, что все пропало. Если ты боец, то продолжаешь бороться и верить. Если ты неудачник в футболе, то ты неудачник и в жизни. Если ты в футболе гладиатор, то и в жизни такой же.

Я верю, что мои футболисты - чемпионы и бойцы. Я хочу от моих игроков, чтобы они бились до конца. Я не верю, что они не верят мне. Если они не верят мне, то единственное, что они могут сделать, - подойти к председателю и сказать это. Но я чувствую, что мы вместе.