Клаудио Раньери: "Я уже не помню об успехе в прошлом сезоне"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что он уже забыл об успехе в прошлом сезоне, когда его команда стала чемпионом Англии. Тренер добавил, что "Лестеру" надо прибавить и выступать лучше.

– Я забыл о том, что было в прошлом сезоне, – приводит официальный сайт "Лестера" слова Раньери. – Сейчас нужно вернуться в игру, так как до зоны вылета всего два очка, а это нас не устраивает. Надо сплотиться и браться всем вместе, быть командой. "Лестеру" нужно прибавить и выступать лучше.

"Лестер" в 13 матчах набрал 13 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. В 14-м туре команда Раньери сыграет с "Сандерлендом".