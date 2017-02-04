Клаудио Раньери: "Я не думаю об увольнении из "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что не думает о возможном увольнении. Действующие чемпионы Англии после 23 туров находятся в двух очках от зоны вылета.

– Не в моей привычке думать о таких вещах, – цитирует AFP Раньери. – Я помню свою первую встречу с президентом клуба. Он спрашивал: "Вы останетесь с нами, если мы вылетим?" Я ответил: "Да". Я не думаю сейчас об увольнении. Мои мысли о борьбе за выживание. Мы же прекрасно знаем, как это бывает в футболе. Когда дела не ладятся, тренеров увольняют.