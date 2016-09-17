11:16 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Возьму свой звонок, если игроки "Лестера" будут думать о Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что команде не нужно уделять особое внимание игре в Лиге чемпионов. По его словам, "лисы" должны сосредоточиться на следующем матче чемпионата Англии.

- Если кто-то из игроков "Лестера" будет думать о следующем матче в Лиге чемпионов, то я позвоню в свой звонок, - приводит Sky Sports слова Раньери. - Я уже забыл о встрече с "Брюгге". Это новый опыт для нас, но нужно думать о следующей игре. "Бернли" может считать, что мы измождены и сыграть в более скоростной футбол, но я не верю в это.

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