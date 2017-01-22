Клаудио Раньери: "Возможно, я допустил ошибку"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения от "Саутгемптона" (0:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии отметил справедливость результата. По словам наставника, возможно, он сам допустил ошибки.

- В последних матчах я изменил схему, чтобы помочь моим игрокам играть лучше, - цитирует Раньери BBC. - Возможно, я допустил ошибку. С "Челси" мы играли в три защитника, а сегодня мы использовали ромб. Игроки привыкли к схеме 4-4-1-1 и знают свои позиции, но я допустил ошибку.

Думаю, что лучше им давать то, что они хорошо знают. В перерыве попробовали поменять схему. Хотели забить и иметь возможность изменить ход встречи. Соперник победил. Он выглядел лучше и заслуженно добился результата.