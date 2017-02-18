Клаудио Раньери: "Возможно, некоторые игроки "Лестера" чего-то боятся"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что для исправления сложившейся ситуации в чемпионате "лисам" необходимо проявить характер. Действующие чемпионы Англии занимают 17-е место в турнирной таблице.

– Мы очень долго не поражаем ворота соперников, нужно найти решение, – цитирует The Sun Раньери. – Возможно, некоторые из наших футболистов чего-то боятся. Не имеет значения, кто забьет, главное – забить. Мы слишком не уверены в себе, по этой причине я призываю игроков отключиться от всего. Теперь мы должны проявить характер, забыть обо всем, кроме главной цели.