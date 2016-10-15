Клаудио Раньери: "Возможно, "Лестер" переволновался в матче с "Челси"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после поражения от "Челси" (0:3) в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда выбрала неправильный подход к этой встрече. По словам итальянского специалиста, его подопечным нужно было действовать на пределе концентрации.

– Когда снова пропускаешь с углового, то сразу понятно – в гостях у "Челси" нужно действовать на пределе концентрации, – приводит BBC слова Раньери. – Мы делали ошибки. Пытались отреагировать на пропущенные мячи и во втором тайме действовали гораздо лучше. Теперь надо делать выводы, ведь во вторник – Лига чемпионов.

Если бы мы забили в первом тайме, когда создали момент, мы могли бы начать эту встречу с нуля. Но подход к этому поединку у нас был неправильный. Возможно, мы слишком переволновались.