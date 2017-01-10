Клаудио Раньери: "Важно, чтобы Муса продолжал прогрессировать"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после гостевой победы в матче 1/32 финала Кубка Англии над "Эвертоном" (2:1) отметил, что форвард Ахмед Муса, оформивший дубль, обладает набором хороших игровых качеств. Специалист также выразил надежду на то, что бывший нападающий ЦСКА не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прогрессировать.

– Есть игроки, которым не нужно много времени для адаптации в новой команде, – приводит пресс-служба "Лестера" слова Раньери. – Другим – наоборот, требуется "раскачка". У Мусы много хороших качеств, во время выступления за ЦСКА он забил много голов. Теперь важно, чтобы он поддерживал хорошую форму и продолжал прогрессировать.

Я вижу, как он усердно работает на тренировках. В матче с "Эвертоном" нигериец стал автором дубля. Надеюсь, он продолжит улучшать свою игру.