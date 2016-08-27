06:39 27 августа | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "В России более медленный футбол, поэтому Мусе пока непривычно в Англии"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что Ахмед Муса и Джейми Варди вполне могут продуктивно взаимодействовать друг с другом на поле. По мнению Раньери, Муса еще не до конца адаптировался к английской премьер-лиге после перехода из ЦСКА.

 - В прошлом сезоне Варди был очень продуктивен, много забивал, - цитирует Four-Four-Two Раньери. - Он всегда сосредоточен на игре, так что я не переживаю за него. Во время встречи с "Арсеналом" Варди активно опекали, так что нам пришлось искать другое решение, чтобы удивить соперника. Думаю, Муса и Варди вполне могут хорошо взаимодействовать на поле. В России более медленный футбол, поэтому Ахмеду непривычно, но он скоро адаптируется.

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