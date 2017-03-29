11:18 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Увольнение из "Лестера" меня скорее удивило, чем расстроило"

0
0
0
0

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что увольнение из клуба его очень удивило. Напомним, что итальянский наставник сенсационно привел команду к победе в чемпионате Англии-2015/16, а в феврале был уволен за неудовлетворительные результаты.

– Увольнение меня скорее удивило, чем расстроило, – цитирует Раньери gianlucadimarzio.com. – В своей карьере я со многим сталкивался, но с таким – никогда. Я испытал шок, хотя это и является частью футбола. Что касается моего будущего, то телеканал Sky предложил мне побыть комментатором на игре 10 апреля. До этого дня не хочу больше ничего говорить.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...