Клаудио Раньери: "Удаление Варди? Это была обычная битва в премьер-лиге"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после гостевого матча 17-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (2:2) подчеркнул, что нападающий Джейми Варди коснулся мяча в моменте, после которого он был удален. На 28-й минуте встречи игрок сборной Англии получил прямую красную карточку от арбитра Крейга Поусона за фол против форварда гостей Маме Диуфа.

– Заслужил ли Варди красную? Один тренер скажет "да", другой – "нет", – приводит BBC слова Раньери. – Если вы спросите меня, я скажу "нет", если спросите Марка Хьюза, он скажет "нет".

Не знаю, задел ли он соперника, но он точно коснулся мяча. Я был зол на арбитра, потому что видел, как сражались мои игроки, он показал слишком много желтых карточек. Это была обычная битва в премьер-лиге.

Марк Хьюз: "Удаление Варди? Не знаю, на что жалуется "Лестер" //

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