Клаудио Раньери: "Сарри может сделать "Челси" чемпионом Англии"

Бывший главный тренер "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что нынешний наставник "синих" Маурицио Сарри может сделать лондонский клуб чемпионом Англии.

- У Сарри хорошая команда, - приводит слова Раньери calciomercato. - Я видел одну из его тренировок в "Челси" и могу сказать, что между ним и игроками сложились хорошие отношения. Они следуют за ним. Сарри будет сражаться до конца сезона, чтобы выиграть титул чемпиона Англии.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. Под его руководством команда одержала пять побед в шести играх чемпионата Англии и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

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