Клаудио Раньери: "Сарри будет редко видеться с Абрамовичем в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Клаудио Раньери заявил, что Маурицио Сарри, считающийся основным претендентом на пост наставника "синих", будет очень редко контактировать с владельцем команды Романом Абрамовичем. 71-летний Раньери возглавлял лондонцев с 2000 по 2004 год.

– Переход Сарри в "Челси" зависит от него самого, – сказал в интервью Sky Italia Раньери. – Он редко будет общаться с владельцем команды. Маурицио хорошо работал на всех уровнях, включая "Эмполи", где посчитали, что он не готов к большим командам. – Теперь он известен всей Европе. Я уверен, что Сарри может развивать свой футбол и свою философию в любом месте.​