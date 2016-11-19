20:40 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Проявленный "Лестером" характер позволяет мне оставаться оптимистом"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери не стал критиковать команду после поражения от "Уотфорда" (1:2) в матче чемпионата Англии. Он похвалил своих подопечных за проявленный характер.

– Я сказал своим игрокам, что они молодцы, они пытались переломить ход игры, – цитирует ВВС Раньери. – Мы делали все, что в наших силах. Уступали со счетом 0:2, но вернулись в игру. "Уотфорд" хорошо защищался, а мы делали все возможное, второй тайм вышел напряженным, однако нам не удалось создать хорошие моменты. Их голы сделали матч. Мы же играли хорошо. Проявленный командой характер позволяет мне оставаться оптимистом.

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