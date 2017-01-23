20:23 23 января | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Прошлый сезон был для "Лестера" сказкой, нынешний стал реальностью"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что задачей клуба в этом сезоне снова является набор 40 очков. О данной цели он говорил в прошлом сезоне до тех пор, пока команда ее не достигла. По его итогам "Лестер" стал впервые в истории чемпионом Англии.

- Прошлый сезон был невероятен, это был безумный сезон, - цитирует goal.com Раньери. - В этом сезоне мы знали, что топ-клубы станут сильнее и будут готовы снова бороться за титул, так что нам придется непросто. Таким образом, мы снова установили цель в 40 очков, как это было в прошлом сезоне. Нужно убедиться, что команда сохранит место в премьер-лиге. Это главная цель. 

Прошлый сезон был сказкой, нынешний стал реальностью.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

это с какого? лестер в ЛЧ играет и в самом сильном чемпионате. а ростов где?

08:38 24 января

maximum080

А Ростов то круче Лестера

22:23 23 января

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