Клаудио Раньери: "Прошлый сезон был для "Лестера" сказкой, нынешний стал реальностью"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что задачей клуба в этом сезоне снова является набор 40 очков. О данной цели он говорил в прошлом сезоне до тех пор, пока команда ее не достигла. По его итогам "Лестер" стал впервые в истории чемпионом Англии.

- Прошлый сезон был невероятен, это был безумный сезон, - цитирует goal.com Раньери. - В этом сезоне мы знали, что топ-клубы станут сильнее и будут готовы снова бороться за титул, так что нам придется непросто. Таким образом, мы снова установили цель в 40 очков, как это было в прошлом сезоне. Нужно убедиться, что команда сохранит место в премьер-лиге. Это главная цель.

Прошлый сезон был сказкой, нынешний стал реальностью.