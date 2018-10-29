Клаудио Раньери: "Потрясен известием о гибели владельца "Лестера"

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что потрясен известиями о гибели владельца этого клуба Вишая Шривадданапрабха. Итальянский специалист также добавил, что тот был добрым и светлым человеком

Вертолет, в котором находился Шривадданапрабха, его дочь, пилот и еще трое человек, потерпел крушение рядом со стадионом "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1).

- Я был ужасно потрясен этим известием, - приводит слова Раньери Sky Sport Italia. - Он был хорошим и позитивным человеком. В раздевалке он никогда не упрекал игроков, всегда находил добрые слова для всех. Он был светлым человеком. Все, чего он касался, становилось лучше. Мне очень грустно, я соболезную его семье.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

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