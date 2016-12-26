Клаудио Раньери: "После гола "Лестер" занервничал"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что матч чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:2) был равным. Он посетовал на нервозность своей команды.

– Это был трудный матч, но пока мы все контролировали, борьба шла равная, – цитирует ВВС Раньери. – Потом пропустили неожиданно и поздно среагировали. Команда занервничала, и соперник контролировал мяч гораздо лучше. Мы должны упорно работать и быть внимательными к мелочам. Детали все время играют не в нашу пользу. Необходимо отреагировать как можно скорее. Всем нужно сохранять единство. Хотелось сделать подарок болельщиком, но ничего не получилось. Постараемся в следующем матче.